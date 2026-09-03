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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Άνδρο. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες, εθελοντές και τέσσερα οχήματα, ενώ παράλληλα έγινε και συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σημειώνεται ότι από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: