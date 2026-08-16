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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ξέσπασε φωτιά στην Άνδρο. Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, σημειώνεται πως έγινε και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, #Άνδρος.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, #εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112: