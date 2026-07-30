Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου.

Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο για πραγματοποίηση ρίψεων νερού, ενώ πολύτιμη βοήθεια παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Παλαιόπολη Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες, με 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Ήχησε το 112 – Εντολή για εκκένωση

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στις 14:31 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Παλαιόπολης, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μπατσί.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in the area #Paleopoli of the regional unit of #Andros ‼️ If you are in #Paleopoli move away to #Batsi ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί, ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την προώθηση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών.