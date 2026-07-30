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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου.

Η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο για πραγματοποίηση ρίψεων νερού, ενώ πολύτιμη βοήθεια παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ήχησε το 112 – Εντολή για εκκένωση

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Στις 14:31 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Παλαιόπολης, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μπατσί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί, ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την προώθηση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών.

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