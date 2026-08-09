Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (9/8) στην Άνοιξη Αττικής, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της οδού Εφέσου και Μάρκου Μπότσαρη.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε σημείο όπου υπάρχει πευκόφυτη βλάστηση, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες με 16 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Διονύσου.

Ακολουθεί βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο: