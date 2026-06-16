Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 16/06 στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ανθήλη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2026