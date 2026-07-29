Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Αρτέμιδα, στην περιοχή του ΟΤΕ και σε κοντινή απόσταση από το Δημαρχείο.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις από την Αρτέμιδα, τη Βραυρώνα, το Μαρκόπουλο και την Κερατέα, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας-Πικερμίου, καθώς και υδροφόρων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Η φωτιά καίει κυρίως σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση, ενώ χάρη στη γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών, δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.