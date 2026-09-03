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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09) σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Παράλληλα από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση