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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.