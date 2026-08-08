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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ευκαρπία Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2026