Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω εκδήλωσης φωτιάς σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Το περιστατικό εντοπίζεται στο ύψος του 276ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις κατάσβεσης για τον περιορισμό της εστίας προτού επεκταθεί, ενώ συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου λόγω της πιθανής συγκέντρωσης καπνού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6:45 το απόγευμα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν είκοσι πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο οδόστρωμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.