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Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών του Δήμου Ιεράπετρας στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο βρίσκονται 49 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους επιχειρούν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΑΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη του μετώπου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και διάσπαρτες κατοικίες.