Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η φωτιά ξέσπασε  το πρωί της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών του Δήμου Ιεράπετρας στο Λασίθι της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο βρίσκονται 49 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους επιχειρούν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΑΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη του μετώπου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ.

 

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και διάσπαρτες κατοικίες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιεράπετρα Κρήτη #πυρκαγιά #φωτιά ιεράπετρα