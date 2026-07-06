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Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών του Δήμου Ιεράπετρας στο Λασίθι της Κρήτης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο βρίσκονται 49 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους επιχειρούν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΑΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη του μετώπου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού Μπραμιανά να εκκενώσουν προς Ιεράπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μπραμιανά #Ιεράπετρας της Περιφερειακής ενότητας #Λασιθίου.
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπραμιανά απομακρυνθείτε προς #Ιεράπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) July 6, 2026
Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και διάσπαρτες κατοικίες.