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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/08 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι της Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 εναέρια μέσα.