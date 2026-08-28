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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/08 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι της Ηλείας.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026