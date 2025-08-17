Φωτιά στην Ιονία Οδό στο ύψος του Αγρινίου ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/8). Η πυρκαγιά, που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις προκλήθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού και εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τον κάμπο της Γουριώτισσας.

Η εξάπλωσή της ευνοήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους, γεγονός που δυσκόλεψε τις πρώτες προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το agriniopress, οι φλόγες κατέκαψαν αγροτικές εκτάσεις και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Δείτε βίντεο από το σημείο: