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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, στην Ιστιαία Εύβοιας.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 7 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ιστιαίας, με υδροφόρες.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαργιά στην Ιστιαία Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026