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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, στην Ιστιαία Εύβοιας.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 7 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ιστιαίας, με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.