Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Καλλιθέα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διώροφο κτήριο στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 73χρονη ιδιοκτήτρια της κατοικίας εγκλωβίστηκε λόγω της φωτιάς και, στην προσπάθειά της να σωθεί, πήδηξε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Περίοικοι που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να την συγκρατήσουν πριν πέσει στο έδαφος, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η γυναίκα παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πολίτης τραυματίστηκε προσπαθώντας να βοηθήσει

Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, ένας διερχόμενος πολίτης, ο οποίος έσπευσε να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης, τραυματίστηκε, καθώς φέρεται να υπέστη κάταγμα στο πόδι του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται, ενώ και ο ίδιος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

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Ο πρώτος όροφος καταστράφηκε ολοσχερώς

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο πρώτος όροφος του κτηρίου να υποστεί εκτεταμένες καταστροφές και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 24 πυροσβέστες, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.