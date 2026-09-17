Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κάνουν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: