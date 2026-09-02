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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, κάθως ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Καρύστου στην Εύβοια.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Βίντεο από το τοπικό μέσο Evima – H φωτιά στην Κάρυστο:

Ήχησε 112

« Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε η Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της Καρύστου.

Το μήνυμα του 112: