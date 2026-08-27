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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας.
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κάνει ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026