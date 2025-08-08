Μήνυμα 112 εστάλη προς τους κατοίκους Κάραβου, Δοριζάτας και Κεραμειών της Κεφαλονιάς, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.