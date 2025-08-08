Μήνυμα 112 εστάλη προς τους κατοίκους Κάραβου, Δοριζάτας και Κεραμειών της Κεφαλονιάς, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.