Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3), σε δασική έκταση στα Μαυράτα, στην Κεφαλονιά, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Ειδικότερα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ σηκώθηκε και αεροσκάφος. Σημειώνεται ότι η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.