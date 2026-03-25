Φωτιά, σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα, στην Κεφαλονιά, ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3).
Άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3), σε δασική έκταση στα Μαυράτα, στην Κεφαλονιά, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Ειδικότερα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές, ενώ σηκώθηκε και αεροσκάφος. Σημειώνεται ότι η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026