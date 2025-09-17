Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά, το απόγευμα της Τετάρτης (17/9).

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

 

Λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

