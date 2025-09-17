Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά, το απόγευμα της Τετάρτης (17/9).

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά στάλθηκε από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.