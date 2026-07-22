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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα.

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