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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα.