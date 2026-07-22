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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς.
Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026
Παράλληλα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Wildfire in the area #Kalligata of the regional unit of #Kefalonia
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026