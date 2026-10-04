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Μήνυμα του «112» για εκκένωση εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μεταξάτα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο», αναφέρει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κουρκουμελάτα, #Μεταξάτα και #Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω #Λειβαθούς πρός #Αεροδρόμιο
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026