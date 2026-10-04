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Μήνυμα του «112» για εκκένωση εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μεταξάτα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κουρκουμελάτα, #Μεταξάτα και #Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω #Λειβαθούς πρός #Αεροδρόμιο ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 4, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.