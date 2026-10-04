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Μήνυμα του «112» για εκκένωση εστάλη το μεσημέρι της Κυριακής (4/10), στους κατοίκους τριών οικισμών στην Κεφαλονιά, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Μεταξάτα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο», αναφέρει το μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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