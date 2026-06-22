Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην Κερατέα, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Η φωτιά καίει κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου και κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα και 31 οχήματα.

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Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ (42ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. Τα οχήματα εκτρέπονται μέσω της Πλάκας Κερατέας προκειμένου να κινηθούν προς το Λαύριο.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.