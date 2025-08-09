Ενισχύονται οι υποψίες για εμπρησμό, έπειτα από καταθέσεις μαρτύρων για την παρουσία ενός άνδρα που κινούνταν ύποπτα με μηχανάκι γύρω από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα, λίγη ώρα πριν ξεσπάσει το μέτωπο.

Ανήσυχοι οι κάτοικοι για τον άγνωστο άντρα που βρισκόταν στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, δήλωσε πως οι Αρχές έχουν εντοπίσει με ακρίβεια την εστία της πυρκαγιάς, ενώ έχουν συλλεχθεί σημαντικά στοιχεία, όπως βίντεο και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες, μαζί με επίγεια και εναέρια μέσα, δίνουν μάχη από το πρωί για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στη νοτιοανατολική Αττική.

Χάρη στις ρίψεις από αέρος, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση, αλλά η επιφυλακή παραμένει, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Μηνύματα εκκένωσης σε οικισμούς από την Πολιτκή Προστασία

Η Πολιτική Προστασία, μέσω του 112, απέστειλε διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης, και μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι από πλήθος οικισμών, όπως η Δροσιά, η Παλαιά Φώκαια, τα Λεγρενά, το Μαύρο Λιθάρι και αρκετές ακόμα περιοχές.

Τραγικότερη συνέπεια της πυρκαγιάς, ο θάνατος ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε πλινθόκτιστο κτίσμα κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Συνολικά, 385 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των αρχών, ενώ για όσους έχουν χάσει τις κατοικίες τους ή βρίσκονται κοντά στις φλόγες, έχουν διατεθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας.