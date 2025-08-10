Ένα βίντεο από την ηρωική, αλλά και άκρως επικίνδυνη, ενέργεια ενός πιλότου Canadair που επιχειρούσε στη φωτιά της Κερατέας, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Το κλιπ, που αρχικά δημοσιεύτηκε από την ΕΡΤ και έπειτα αναδημοσιεύτηκε από χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει ένα αεροσκάφος να πραγματοποιεί νυχτερινή ρίψη νερού στην πυρκαγιά που έκαιγε στη νοτιοανατολική Αττική.

Για την εξαιρετική προσπάθεια και τον ηρωισμό των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μίλησε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Είναι κάτι που κόβει την ανάσα», είπε αρχικά. «Τα Canadair πετάνε μόνο από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση», ανέφερε και πρόσθεσε: «οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, αυξάνουν το ρίσκο, αλλά αυτές οι ρίψεις ήταν που περιόρισαν την κίνηση της φωτιάς το βράδυ».

Τόνισε, επίσης, πως είναι άνθρωποι αυτοί έχουν τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας και κάποιες φορές παίρνουν υπερβολικά ρίσκα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο: