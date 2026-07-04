Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βόρεια Κέρκυρα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:30 στην περιοχή Βασιλικά Αχαράβης, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή του μετώπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν αναφέρεται άμεση απειλή για κάποιο οίκημα.

Μεγάλη κινητοποίηση σε ξηρά και αέρα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά εθελοντικές ομάδες, καθώς και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της εστίας, κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Έτσι, από την πρώτη στιγμή πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Σαφάρι για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι δυνάμεις κατάσβεσης προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό, καθώς υπάρχει ανησυχία για ενδεχόμενη ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή κατά τις απογευματινές ώρες, γεγονός που θα δυσχέραινε τις προσπάθειες.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας, το οποίο θα προχωρήσει στη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.