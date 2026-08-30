Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στην Κέρκυρα κινητοποίησε τις αρχές λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα της Κυριακής (30/08).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της 15ης ΕΜΟΔΕ, ενώ για την ταχύτερη κατάσβεση της φωτιάς ζητήθηκε η συνδρομή από αέρος, με 6 αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στη νήσο Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 6 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Πηγή: Corfu Mx Park – ΑΛΜΚΕ