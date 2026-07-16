Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στην Κω, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε κατοικίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο εντός του οικισμού λίγο πριν από τις 12:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον περιορισμό της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρα και μηχάνημα έργου του Δήμου Κω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ανάπτυξη δυνάμεων, ώστε να αποτραπεί η επέκταση του μετώπου.

Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η Κως βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3), γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή των πολιτών και την άμεση αναφορά οποιασδήποτε νέας εστίας στις αρμόδιες αρχές.