Συναγερμός σήμανε στην Κω στις 19.30 το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) για φωτιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Πυλί.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο της φωτιάς 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης, μεταβαίνουν στην Κω με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Από αέρος, δίνουν μάχη με τις φλόγες, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.