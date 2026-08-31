Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κόνιτσα.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την επιχείρηση της κατάσβεσης αρχικά κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα και δύο ελικόπτερα. Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και τώρα επιχειρούν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα. Παράλληλα, συνδράμει και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.

Σημειώνεται πως λίγο πριν πέσει το φως της ημέρας τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν από δύο έγιναν τρία, όμως τώρα είναι αδύνατο να συνεχίσουν την «μάχη» με τις φλόγες.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: