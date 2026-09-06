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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, καθώς υπήρξε μεγάλη αναζωπύρωση στην φωτιά της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα.

Οι καπνοί που έχουν υψωθεί στον ουρανό είναι πυκνοί και ως εκ τούτου, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής.

Βίντεο από την πυρκαγιά στην Κόνιτσα:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο μήνυμα του 112.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Βίντεο από την χθεσινοβραδινή «μάχη» των πυροσβεστών:

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Πυροσβεστική και Δήμος Κόνιτσας, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά από κεραυνό, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να την θέσουν υπό έλεγχο μέσα δύσκολες συνθήκες, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής γι’αυτό επιχειρούν και εναέρια μεσα. Πριν από δύο ημέρες, βροχή λίγων λεπτών βοήθησε στο έργο της πυρόσβεσης, ωστόσο λόγω των ανέμων το καταστροφικό έργο της φωτιάς συνεχίστηκε.

Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν με 10 οχηματα.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κόνιτσας, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, η απαγόρευση της διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών στη χαράδρα του Αώου και στη διαδρομή που οδηγεί στη Μονή Στομίου

Πηγή – βίντεο: Epirus Gate και Forecast Weather