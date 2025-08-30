Συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κιάτο Κορινθίας το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Η φωτιά καίει σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Κιάτο Κορινθίας. Στο σημείο για την κατάσβεση της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και το 112 στέλνοντας το εξής μήνυμα: Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή #Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.