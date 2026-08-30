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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο Διμηνιό Κορινθίας.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: