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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο Διμηνιό Κορινθίας.
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διμηνιό Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026