Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην Τοπική Κοινότητα Κρανούλας.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου.

Ωστόσο, η παρέμβαση των κατοίκων του χωριού αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σωτήρια. Πριν προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα οχήματα της Πυροσβεστικής, οι γείτονες κατάφεραν να απομακρύνουν από το εσωτερικό του φλεγόμενου σπιτιού μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία είχε παγιδευτεί και κινδύνευε άμεσα.

Στην περιοχή κατέφθασε αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 70χρονη φέρει ελαφρά εγκαύματα, ενώ αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έντονης εισπνοής καπνού.

Αυτή την ώρα, η επιχείρηση των πυροσβεστών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το συμβάν αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Υπηρεσίας.

Πηγή: epiruspost