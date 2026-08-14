Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στον Φοίνικα Ρεθύμνου, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα 38 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οκτώ οχήματα και τέσσερα ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι προσπάθειες αυτή την ώρα επικεντρώνονται στον περιορισμό της πυρκαγιάς και στην αποτροπή περαιτέρω επέκτασης του μετώπου, με τις δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ανέμων.

Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι, με την Πολιτική Προστασία να τους καλεί, εφόσον βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, να απομακρυνθούν μέσω του παράκτιου δρόμου Αγιοβασιλιατικού με κατεύθυνση προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση του μηνύματος για προληπτική απομάκρυνση. Η υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 19:10, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης περίπου 4 μποφόρ.