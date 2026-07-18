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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κύμης στην Εύβοια.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στάλθηκε επείγουσα ειδοποίηση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Επισκοπή. Οι πολίτες καλούνται να μετακινηθούν άμεσα προς τη Βρύση, ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις και τις οδηγίες των Αρχών που βρίσκονται στο σημείο.

Η Επιχείρηση κατάσβεσης

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι κρατικοί φορείς και οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026