Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Οινόη Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, που καίει αγροτοδασική έκταση στη θέση «Σφάκα», έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 122 πυροσβέστες, με 33 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και οκτώ αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η ομάδα «Ίκαρος» Αττικής, με drone, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη παράταξη, με βασικό σκοπό να ανακόψουν την πορεία του μετώπου, προτού αυτό επεκταθεί ή πλησιάσει σπίτια.

Ωστόσο, οι επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή, κάνουν το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.