Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση, από αιτία που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή ενεργοποιήθηκε και το σύστημα ειδοποίησης του 112.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 116 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών αρχών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μήνυμα μέσω του 112

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Οινόης, ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Η πυρκαγιά οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της περιφερειακής Οινόης.