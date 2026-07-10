Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/7) σε αγροταδασική έκταση στην Οινούσσα Σερρών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμύλους και την Οινούσσα, ξεκινώντας από ξερά χόρτα. Όμως εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με το έργο της κατάσβεσης να εξελίσσεται σε μια μάχη με τον χρόνο, καθώς η φωτιά βρίσκεται λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια στην Οινούσσα.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι φλόγες έχουν ήδη προκαλέσει τις πρώτες καταστροφές, με μία αποθήκη να έχει καεί. Η πυρκαγιά έχει φτάσει σχεδόν έξω από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Ασφαλτική», με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Στις 15:13 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Οινούσσα, προς Νέο Σούλι Σερρών.

Στην περιοχή μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: lionnews.gr