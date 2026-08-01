Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στην Φωκίδα, καθώς το πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό ακόμη και από τις παραλίες της περιοχής. Την ώρα που δεκάδες λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, στρέφουν το βλέμμα προς το βουνό, όπου η μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης ανησυχίας. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος του πύρινου μετώπου, με τους καπνούς να καλύπτουν τον ορίζοντα και να γίνονται ορατοί από χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Ωστόσο, το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται σημαντικά από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και κατά τόπους ξεπερνούν τα 8 μποφόρ. Εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, τα αεροσκάφη τύπου Canadair αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν προσωρινά από το μέτωπο, καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επέτρεπαν την ασφαλή πραγματοποίηση ρίψεων νερού.