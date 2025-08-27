Ένας 62χρονος συνελήφθη σήμερα, (27/8), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με την κατηγορία του εμπρησμού στην Παιανία.

Σύμφωνα με την Aστυνομία, ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αναφορικά με τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.