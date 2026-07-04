Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, επί της Λεωφόρου Σπάτων στην Παλλήνη. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12.00 κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, δίπλα στην CANDIA STROM στην Παλλήνη και εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά μέσα σε 45 λεπτά.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Νωρίτερα, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.