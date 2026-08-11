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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) σε αγροτοδασική έκταση στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.
Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα στις 20:07, μέσω του 112, στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, μεταβαίνει στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.