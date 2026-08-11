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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) σε αγροτοδασική έκταση στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα στις 20:07, μέσω του 112, στους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, μεταβαίνει στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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