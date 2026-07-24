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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυργαγιά φέρεται πως προκλήθηκε από κεραυνό στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων.

Τελικά το μέτωπο περιορίστηκε.

Σημειώνεται ότι και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.