Συνεχίζεται στην Πάρο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις -καθώς έχει πλέον πέσει το σκοτάδι- η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην περιοχή Καμπί.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ θα παραμείνουν στο σημείο όλη τη νύχτα, μέχρι να ελέγξουν πλήρως το πύρινο μέτωπο.

Η φωτιά κατακαίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Λόγω της δυσκολίας κατάσβεσης, η Πυροσβεστική έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν νωρίτερα, για εκκένωση 5 οικισμών και συγκεκριμένα στο Καμπί, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Μπούγαδο, την Ανερατζιά και το Καμάρι.

Νωρίτερα, για την αεροπυρόσβεση ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις και ρίψεις έκαναν 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Μεταβαίνουν επίσης ακτοπλοϊκώς με σκάφος του Λιμενικού 5 πυροσβέστες από τη Σύρο. Ακόμη, από Πειραιά θα μεταβούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων και 2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Ο Δήμαρχος του νησιού, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους.

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Σε νέες δηλώσεις του, σημείωσε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κινητοποίηση σε γη και αέρα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στο σημείο παρέχουν σημαντική συνδρομή οι τοπικές Αρχές, με τον Δήμο Πάρου να διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Στην Πάρο έχει σπεύσει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος για τον συντονισμό της επιχείρησης, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρεται επταμελές κλιμάκιο της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, με σκάφος του Λιμενικού μεταβαίνουν στο νησί ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου μαζί με 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς και ακτοπλοϊκώς:

Από τη Σύρο καταφθάνουν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Από τη Νάξο σπεύδουν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Από τον Πειραιά αναχωρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος (ΜΕΤΠΕ).

Μάλιστα, για την ταχύτερη μεταφορά των ενισχύσεων, το επιβατηγό πλοίο Tera Jet 2, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο προς Πειραιά, άλλαξε εκτάκτως πορεία. Πραγματοποίησε δρομολόγιο από την Πάρο προς τη Νάξο, προκειμένου να παραλάβει και να μεταφέρει άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς.

Μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Λίγο πριν τις 15:00 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Αλυκή.

Αργότερα, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά για την ευρύτερη περιοχή Καμάρι, με οδηγία προς τους κατοίκους και επισκέπτες να κινηθούν επίσης προς την Αλυκή.

Για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται ήδη προανάκριση από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, διευκρίνισε ότι το μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ (στον Άγιο Χαράλαμπο) και όχι σε οικιστική ή δασική ζώνη. Ο ίδιος τόνισε πως όλες οι δυνάμεις του νησιού δίνουν μάχη στο σημείο, ενώ από την πρώτη στιγμή πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο και αναμένονται δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα.