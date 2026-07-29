Σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων έχει εξαπλωθεί η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου στην περιοχή Καμπί, κοντά στον ΧΥΤΑ της Πάρου, σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στο νησί επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό καθώς αναμένεται επικίνδυνη ενίσχυση των ανέμων έως και τα 8 μποφόρ.

Ο καπνός από τη φωτιά κάλυψε τις Κυκλάδες και έφτασε μέχρι τη βόρεια Κρήτη, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί τέσσερα μηνύματα από το 112 για προληπτικές εκκενώσεις οικισμών.

Δορυφορικές αποτυπώσεις: Σε 10.000 στρέμματα η εξάπλωση

Σύμφωνα με την ανάλυση θερμών σημείων από το όργανο VIIRS των δορυφόρων SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21, την οποία επεξεργάστηκε το meteo.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χωρική κατανομή των εστιών δείχνει ότι η φωτιά έχει επηρεάσει επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η εκτίμηση αυτή αφορά την επιφάνεια εξάπλωσης του περιστατικού και όχι την τελική καμένη έκταση, η οποία θα υπολογιστεί με ακρίβεια τις επόμενες ημέρες μέσω δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης.

Μάχη με διάσπαρτες εστίες και ενίσχυση δυνάμεων

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να συντονίζει τις δυνάμεις στο πεδίο.

Στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων που κατέφθασαν ακτοπλοϊκώς από την Αττική, 4 ομάδες δασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ.

2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (το ένα σε συντονιστικό ρόλο) που πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Πάρου, καθώς και δεκάδες εθελοντές.

Οι δυνάμεις εστιάζουν στην κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και στη διαβροχή της περιμέτρου για να αποτραπούν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

Ο καπνός σκέπασε τις Κυκλάδες και έφτασε στην Κρήτη

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του κόμβου AtmoHub (Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα).

Βάσει προσομοιώσεων και δορυφορικών παρατηρήσεων, το πυκνό νέφος καπνού μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, καλύπτοντας μεγάλες περιοχές των Κυκλάδων και φτάνοντας μέχρι τα βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Φόβοι για ανέμους έως 8 μποφόρ – Τα μηνύματα του 112

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ενώ αρχικά έπνεαν μελτέμια έως 6 μποφόρ, οι προγνώσεις δείχνουν σημαντική ενίσχυση των ανέμων που τοπικά θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ, διατηρώντας τον δείκτη κινδύνου στο «3» (υψηλός).

Για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών έχουν εκδοθεί συνολικά τέσσερα μηνύματα από το 112: