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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, σε δασική περιοχή στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.