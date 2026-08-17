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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, σε δασική περιοχή στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026