Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το κέντρο της πόλης, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.