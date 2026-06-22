Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια, στην Περαία στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 18:00 ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σκουπίδια και ξερά χόρτα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 στον οικισμό Τσαΐρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από το κέντρο της πόλης, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

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