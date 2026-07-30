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Νέο μέτωπο φωτιάς άνοιξε το πρωί της Πέμπτης 30/07 στην Κερατέα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Χάρακα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες δυνάμεις προκειμένου να κατασβήσουν την πυρκαγιά.

Οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από κατοικίες, αλλά κατευθύνονται προς την παραλία.

Μήνυμα από το 112

Στην περιοχή ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει.

 

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Βοήθεια παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

 

 

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