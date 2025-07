Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοκκίνω Λάρισας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (9/7).

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Συνδρομή υπάρχει από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα του «112» κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Δενδροχώρι.

🆘 Wildfire in #Kokino area of the regional unit of #Larissa

‼️ If you are in the area move away to #Dendrochori

‼️ Follow the instructions of the Authorities

